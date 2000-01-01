Эвакуатор в Жуковский — недорого
8 (925) 888-75-28
Через 10 минут у Вас!
Фиксируем цену
по телефону
Любая
сложность
Возим
до 20 тонн
Цены на услуги эвакуатора в Жуковском
Действуют скидки для льготных категорий и постоянных клиентов
Легковой автомобиль
- 1500 руб.
Внедорожник
- 2500 руб.
Мотоциклы
- 1500 руб.
Микроавтобус
- 3500 руб.
Газель
- 3500 руб.
Спецтехника
- 2500 руб.
Грузовой эвакуатор
договорная
Дополнительные услуги
- Запуск заглохшего авто 500 руб.
- Замена аккумулятора 500 руб.
- Подвоз топлива 500 руб.
- Замена колеса на запасное 500 руб.
- Разблокировка дверей авто 500 руб.
- Разблокировка колёс 500 руб.
- Разблокировка руля 500 руб.
- Разблокировка коробки передач 500 руб.
- Трезвый водитель 2000 руб.
Указана минимальная стоимость услуг, точную стоимость зафиксируем по телефону,
звоните 8 (925) 888-75-28
Новая техника 2021 года выпуска
Чистый и удобный салон, всегда исправна
Ломанная платформа
Универсальный эвакуатор возит
до 5 тонн
Гидравлическая платформа
Для автомобилей с низким
клиренсом и поломками
в результате ДТП
Эвакуатор с манипулятором
Аккуратная транспортировка
любых ТС до 5 тонн
Частичная погрузка
Для больших и негабаритных ТС, например Газели.
Грузовой эвакуатор
Возим до 20 тонн, вытащим
из кювета, 3 грузовых эвакуатора
в наличии.
Эвакуация из леса
Достанем
из любого болота
Скидка 10%
Пенсионерам
Льготным категориям
На предзаказ
Постоянным клиентам
или звоните
8 (925) 888-75-28
Время подачи в Жуковском и округе
г. Жуковский
10 минут
Новорязанское шоссе
(трасса М5) от МКАД до ЦКАД
25 минут
Егорьевское шоссе
от МКАД до ЦКАД
25 минут
Да, оплатить картой можно, но предупредите заранее о таком желании, чтобы водитель взял с собой оборудование для приёма банковских карт.
Да, можем отправить документы на Вашу электронную почту.
Мы работаем по всей России
К Вам приедет один из наших сотрудников: Михаил, Вячеслав, Виктор, Константин или Сергей. Мы настоящая компания со своей техникой и постоянным персоналом, а не просто диспетчерская.
Найти выход из непростой ситуации любому автовладельцу поможет эвакуатор в Жуковском. Мы оперативно погрузим транспорт и доставим его до нужного места в целости и сохранности.
Когда требуются услуги эвакуатора
Что мы предлагаем
Всем своим клиентам мы предоставляем следующие гарантии:
- Быстрая помощь круглосуточно. Работаем в выходные и праздничные дни, днём и ночью. Звоните нам в любое время.
- Эвакуатор дёшево. Мы осуществляем эвакуацию по доступным ценам. Стоимость доставки до конечной точки зависит от типа и массы транспортного средства.
- Дополнительные услуги. Это разблокировка руля, коробки передач, дверей или колёс, замена разряженного аккумулятора, смена колеса, запуск машины, а также предоставление водителя.
- Экономия времени. Гарантируем приезд эвакуатора в Жуковский в течение периода от 10 минут.
- Эвакуация любых ТС: легковых авто и грузовиков, микроавтобусов, мотоциклов, спецтехники, «Газелей».
- Полное документальное сопровождение. Составляем официальные договоры, предоставляем чеки по запросам.
- Транспортировка на любые расстояния. Мы работаем на территории всей России, поэтому возможна доставка ТС в другие города.
- Скидки. Они предоставляются при предзаказах, постоянным клиентам, а также отдельным категориям людей, например, пенсионерам и инвалидам.
- Новая и всегда исправная специализированная техника. В автопарке есть эвакуаторы с гидравлической и ломаной платформой, с манипулятором, частичной погрузкой. Доступна спецтехника для извлечения авто из труднодоступных мест, таких как леса и бездорожье. Для особо тяжёлых транспортных средств подойдёт грузовой эвакуатор.
Как заказать эвакуатор
Чтобы в ближайшее время эвакуатор был на месте, просто позвоните по номеру, указанному на сайте, чтобы уточнить местонахождение и другие подробности. Также можно оставить онлайн-заявку на обратный звонок, указав свои контакты – телефон и имя. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.
Доверьте эвакуацию авто профессионалам и будьте уверены в быстрой и качественной транспортировке ТС!