Всем своим клиентам мы предоставляем следующие гарантии:

Быстрая помощь круглосуточно. Работаем в выходные и праздничные дни, днём и ночью. Звоните нам в любое время.

Эвакуатор дёшево. Мы осуществляем эвакуацию по доступным ценам. Стоимость доставки до конечной точки зависит от типа и массы транспортного средства.

Дополнительные услуги. Это разблокировка руля, коробки передач, дверей или колёс, замена разряженного аккумулятора, смена колеса, запуск машины, а также предоставление водителя.

Экономия времени. Гарантируем приезд эвакуатора в Жуковский в течение периода от 10 минут.

Эвакуация любых ТС: легковых авто и грузовиков, микроавтобусов, мотоциклов, спецтехники, «Газелей».

Полное документальное сопровождение. Составляем официальные договоры, предоставляем чеки по запросам.

Транспортировка на любые расстояния. Мы работаем на территории всей России, поэтому возможна доставка ТС в другие города.

Скидки. Они предоставляются при предзаказах, постоянным клиентам, а также отдельным категориям людей, например, пенсионерам и инвалидам.