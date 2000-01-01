Эвакуатор М5

Жуковский

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Эвакуатор в Жуковский — недорого

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или звоните

8 (925) 888-75-28

Через 10 минут у Вас!

Фиксируем цену 
по телефону

Любая
сложность

Возим
до 20 тонн

Цены на услуги эвакуатора в Жуковском

Действуют скидки для льготных категорий и постоянных клиентов

Легковой автомобиль
- 1500 руб.

Внедорожник
- 2500 руб.

Мотоциклы
- 1500 руб.

Микроавтобус
- 3500 руб.

Газель
- 3500 руб.

Спецтехника
- 2500 руб.

Грузовой эвакуатор
договорная

Дополнительные услуги

  • Запуск заглохшего авто 500 руб.
  • Замена аккумулятора 500 руб.
  • Подвоз топлива 500 руб.
  • Замена колеса на запасное 500 руб.
  • Разблокировка дверей авто 500 руб.
  • Разблокировка колёс 500 руб.
  • Разблокировка руля 500 руб.
  • Разблокировка коробки передач 500 руб.
  • Трезвый водитель 2000 руб.

Указана минимальная стоимость услуг, точную стоимость зафиксируем по телефону,
звоните 8 (925) 888-75-28

Новая техника 2021 года выпуска

Чистый и удобный салон, всегда исправна

Ломанная платформа
Универсальный эвакуатор возит
до 5 тонн

Гидравлическая платформа
Для автомобилей с низким
клиренсом и поломками 
в результате ДТП

Эвакуатор с манипулятором
Аккуратная транспортировка
любых ТС до 5 тонн

Частичная погрузка
Для больших и негабаритных ТС, например Газели.

Грузовой эвакуатор
Возим до 20 тонн, вытащим
из кювета, 3 грузовых эвакуатора
в наличии.

Эвакуация из леса
Достанем
из любого болота

Скидка 10%

Пенсионерам

Льготным категориям

На предзаказ

Постоянным клиентам

Вызвать эвакуатор

или звоните

8 (925) 888-75-28

Время подачи в Жуковском и округе

г. Жуковский

10 минут

Новорязанское шоссе

(трасса М5) от МКАД до ЦКАД

25 минут

Егорьевское шоссе

от МКАД до ЦКАД

25 минут

Можно оплатить картой?

Да, оплатить картой можно, но предупредите заранее о таком желании, чтобы водитель взял с собой оборудование для приёма банковских карт.

Выдаёте ли документы и чек для страховой?
Возите ли на дальние расстояния?
Кто ко мне приедет?

Найти выход из непростой ситуации любому автовладельцу поможет эвакуатор в Жуковском. Мы оперативно погрузим транспорт и доставим его до нужного места в целости и сохранности.

Когда требуются услуги эвакуатора

Услуги эвакуатора могут потребоваться в разных случаях, например, после ДТП, при внезапных поломках авто и серьёзных неисправностях, при которых дальнейшее передвижение невозможно. Мы поможем в любых форс-мажорных обстоятельствах, экстренно и профессионально решим ваши проблемы. 

Что мы предлагаем

Всем своим клиентам мы предоставляем следующие гарантии:

  • Быстрая помощь круглосуточно. Работаем в выходные и праздничные дни, днём и ночью. Звоните нам в любое время.
  • Эвакуатор дёшево. Мы осуществляем эвакуацию по доступным ценам. Стоимость доставки до конечной точки зависит от типа и массы транспортного средства.
  • Дополнительные услуги. Это разблокировка руля, коробки передач, дверей или колёс, замена разряженного аккумулятора, смена колеса, запуск машины, а также предоставление водителя.
  • Экономия времени. Гарантируем приезд эвакуатора в Жуковский в течение периода от 10 минут.
  • Эвакуация любых ТС: легковых авто и грузовиков, микроавтобусов, мотоциклов, спецтехники, «Газелей».
  • Полное документальное сопровождение. Составляем официальные договоры, предоставляем чеки по запросам.
  • Транспортировка на любые расстояния. Мы работаем на территории всей России, поэтому возможна доставка ТС в другие города.
  • Скидки. Они предоставляются при предзаказах, постоянным клиентам, а также отдельным категориям людей, например, пенсионерам и инвалидам.
  • Новая и всегда исправная специализированная техника. В автопарке есть эвакуаторы с гидравлической и ломаной платформой, с манипулятором, частичной погрузкой. Доступна спецтехника для извлечения авто из труднодоступных мест, таких как леса и бездорожье. Для особо тяжёлых транспортных средств подойдёт грузовой эвакуатор.

Как заказать эвакуатор

Чтобы в ближайшее время эвакуатор был на месте, просто позвоните по номеру, указанному на сайте, чтобы уточнить местонахождение и другие подробности. Также можно оставить онлайн-заявку на обратный звонок, указав свои контакты – телефон и имя. Мы свяжемся с вами и обсудим детали.

Доверьте эвакуацию авто профессионалам и будьте уверены в быстрой и качественной транспортировке ТС!

Мы рядом с вами

г. Жуковский, 
ул. Туполева, д. 10А

8 (925) 888-75-28

Работаем круглосуточно
без выходных

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