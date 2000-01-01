Эвакуатор по ЦКАД быстро доедет до нужного места: Бронниц, Новорязанского шоссе (трасса М5), до Гжели или Егорьевского шоссе. Время приезда зависит от конкретного расположения и составляет минимум 20 минут. Также мы работаем в других районах Подмосковья.



Конечная точка транспортировки неисправного или сильно пострадавшего в ДТП авто может быть практически любой. Компания работает по всей территории России, эвакуирует ТС в разные города.