Эвакуатор в Бронницы — недорого
8 (925) 888-75-28
Через 20 минут у Вас!
Фиксируем цену
по телефону
Любая
сложность
Возим
до 20 тонн
Цены на услуги эвакуатора в Бронницах
Действуют скидки для льготных категорий и постоянных клиентов
Легковой автомобиль
- 1500 руб.
Внедорожник
- 2500 руб.
Мотоциклы
- 1500 руб.
Микроавтобус
- 3500 руб.
Газель
- 3500 руб.
Спецтехника
- 2500 руб.
Грузовой эвакуатор
договорная
Дополнительные услуги
- Запуск заглохшего авто 500 руб.
- Замена аккумулятора 500 руб.
- Подвоз топлива 500 руб.
- Замена колеса на запасное 500 руб.
- Разблокировка дверей авто 500 руб.
- Разблокировка колёс 500 руб.
- Разблокировка руля 500 руб.
- Разблокировка коробки передач 500 руб.
- Трезвый водитель 2000 руб.
Указана минимальная стоимость услуг, точную стоимость зафиксируем по телефону,
звоните 8 (925) 888-75-28
Новая техника 2021 года выпуска
Чистый и удобный салон, всегда исправна
Ломанная платформа
Универсальный эвакуатор возит
до 5 тонн
Гидравлическая платформа
Для автомобилей с низким
клиренсом и поломками
в результате ДТП
Эвакуатор с манипулятором
Аккуратная транспортировка
любых ТС до 5 тонн
Частичная погрузка
Для больших и негабаритных ТС, например Газели.
Грузовой эвакуатор
Возим до 20 тонн, вытащим
из кювета, 3 грузовых эвакуатора
в наличии.
Эвакуация из леса
Достанем
из любого болота
Скидка 10%
Пенсионерам
Льготным категориям
На предзаказ
Постоянным клиентам
или звоните
8 (925) 888-75-28
Время подачи в Бронницах и округе
г. Бронницы
20 минут
Новорязанское шоссе
(трасса М5) ЦКАД
25 минут
Егорьевское шоссе
ЦКАД
30 минут
Гжель
ЦКАД
30 минут
Да, оплатить картой можно, но предупредите заранее о таком желании, чтобы водитель взял с собой оборудование для приёма банковских карт.
Да, можем отправить документы на Вашу электронную почту.
Мы работаем по всей России
К Вам приедет один из наших сотрудников: Михаил, Вячеслав, Виктор, Константин или Сергей. Мы настоящая компания со своей техникой и постоянным персоналом, а не просто диспетчерская.
Чтобы вызвать эвакуатор в Бронницы, обратитесь к нам. Предложим современную спецтехнику и оперативно доставим ваш транспорт в любую точку.
Где мы работаем
Эвакуатор по ЦКАД быстро доедет до нужного места: Бронниц, Новорязанского шоссе (трасса М5), до Гжели или Егорьевского шоссе. Время приезда зависит от конкретного расположения и составляет минимум 20 минут. Также мы работаем в других районах Подмосковья.
Конечная точка транспортировки неисправного или сильно пострадавшего в ДТП авто может быть практически любой. Компания работает по всей территории России, эвакуирует ТС в разные города.
Какие транспортные средства мы эвакуируем
В нашем автопарке есть спецтехника для эвакуации любой сложности. Это эвакуаторы с гидравлической платформой для авто после серьёзных ДТП и с низким клиренсом, с ломаной платформой для транспортировки легковых ТС массой до 5 тонн, с манипулятором для максимально аккуратной работы, с частичной погрузкой для машин крупных и средних размеров. Также доступен грузовой эвакуатор, рассчитанный на вес до 20 тонн. Есть и техника для извлечения из труднодоступных зон – заболоченных участков, лесов, оврагов.
Мы эвакуируем легковые авто и внедорожники, мотоциклы, грузовики, микроавтобусы, «Газели», а также тракторы и другую спецтехнику.
Преимущества сотрудничества с нашей компанией
Почему, оказавшись в непростых условиях, лучше обратиться к нам?
- Оперативность. Обратитесь к нам, и эвакуатор прибудет в нужное место в самое ближайшее время.
- Профессионализм. У нас работают опытные, ответственные и высококвалифицированные сотрудники.
- Комплексные услуги. Это не только эвакуация, но и сопутствующая помощь: запуск заглохших ТС, подвоз бензина, замена колёс или севшего аккумулятора, услуги трезвого водителя, а также разблокировка дверей, коробки передач, колёс и руля.
- Документальное официальное сопровождение. Предоставляем договор, а также чек по запросу клиента.
- Доступные цены. Решим ваши проблемы качественно и недорого. Постоянным клиентам и лицам из льготных категорий предоставим скидки.
Чтобы найти быстрый выход из сложившейся сложной ситуации, позвоните нам или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте. После обсуждения деталей эвакуатор сразу отправится на место и доставит ваш транспорт туда, куда потребуется.