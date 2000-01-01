Эвакуатор в Видное — недорого
8 (925) 888-75-28
Через 25 минут у Вас!
Фиксируем цену
по телефону
Любая
сложность
Возим
до 20 тонн
Цены на услуги эвакуатора в Видное
Действуют скидки для льготных категорий и постоянных клиентов
Легковой автомобиль
- 1500 руб.
Внедорожник
- 2500 руб.
Мотоциклы
- 1500 руб.
Микроавтобус
- 3500 руб.
Газель
- 3500 руб.
Спецтехника
- 2500 руб.
Грузовой эвакуатор
договорная
Дополнительные услуги
- Запуск заглохшего авто 500 руб.
- Замена аккумулятора 500 руб.
- Подвоз топлива 500 руб.
- Замена колеса на запасное 500 руб.
- Разблокировка дверей авто 500 руб.
- Разблокировка колёс 500 руб.
- Разблокировка руля 500 руб.
- Разблокировка коробки передач 500 руб.
- Трезвый водитель 2000 руб.
Указана минимальная стоимость услуг, точную стоимость зафиксируем по телефону,
звоните 8 (925) 888-75-28
Новая техника 2021 года выпуска
Чистый и удобный салон, всегда исправна
Ломанная платформа
Универсальный эвакуатор возит
до 5 тонн
Гидравлическая платформа
Для автомобилей с низким
клиренсом и поломками
в результате ДТП
Эвакуатор с манипулятором
Аккуратная транспортировка
любых ТС до 5 тонн
Частичная погрузка
Для больших и негабаритных ТС, например Газели.
Грузовой эвакуатор
Возим до 20 тонн, вытащим
из кювета, 3 грузовых эвакуатора
в наличии.
Эвакуация из леса
Достанем
из любого болота
Скидка 10%
Пенсионерам
Льготным категориям
На предзаказ
Постоянным клиентам
или звоните
8 (925) 888-75-28
Время подачи в Видное
г. Видное
25 минут
МКАД Каширское шоссе
25 минут
д. Сапроново
20 минут
Совхоз им. Ленина
20 минут
д. Петровское
20 минут
Да, оплатить картой можно, но предупредите заранее о таком желании, чтобы водитель взял с собой оборудование для приёма банковских карт.
Да, можем отправить документы на Вашу электронную почту.
Мы работаем по всей России
К Вам приедет один из наших сотрудников: Михаил, Вячеслав, Виктор, Константин или Сергей. Мы настоящая компания со своей техникой и постоянным персоналом, а не просто диспетчерская.
На дороге часто случаются непредвиденные ситуации. В любой из них можно вызвать эвакуатор в Видное, чтобы быстро и дёшево транспортировать неисправный автомобиль.
Почему именно мы
- Круглосуточная эвакуация. Работаем 24/7, в любое время дня и ночи, без праздников и выходных.
- Транспортировка любых автомобилей. Возим ТС массой до 20 тонн. Эвакуируем легковые и грузовые авто, мотоциклы, микроавтобусы, «Газели» и спецтехнику.
- Оперативность. Не более 20-25 минут проходит с момента вызова эвакуатора до Видного, деревень Сапроново и Петровское, до Совхоза им. Ленина и участка МКАД-Каширское шоссе.
- Высокое качество услуг. Используем для эвакуации современную, новую технику: с манипулятором, частичной погрузкой, гидравлической или ломаной платформой. У нас работают квалифицированные водители с большим опытом работы.
- Удобная оплата. Оплатить услугу эвакуации можно наличными либо банковской картой.
- Любые расстояния. Возможно транспортировать автомобиль из Видного или других городов Подмосковья в любую точку России.
- Доступные цены. Эвакуируем транспортные средства недорого, предоставляем скидки отдельным категориям граждан: постоянным клиентам, обладателям социальных льгот, пенсионерам и лицам, оформляющим предзаказ.
- Официальное сотрудничество. Заключаем договор с указанием условий выполнения работ. Предоставляем документы для обращения в страховую компанию.
- Сопутствующие услуги: замена и разблокировка колёс, доставка топлива, замена севшего аккумулятора, запуск машины и другая помощь водителям.