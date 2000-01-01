Круглосуточная эвакуация. Работаем 24/7, в любое время дня и ночи, без праздников и выходных.

Транспортировка любых автомобилей. Возим ТС массой до 20 тонн. Эвакуируем легковые и грузовые авто, мотоциклы, микроавтобусы, «Газели» и спецтехнику.

Оперативность. Не более 20-25 минут проходит с момента вызова эвакуатора до Видного, деревень Сапроново и Петровское, до Совхоза им. Ленина и участка МКАД-Каширское шоссе.

Высокое качество услуг. Используем для эвакуации современную, новую технику: с манипулятором, частичной погрузкой, гидравлической или ломаной платформой. У нас работают квалифицированные водители с большим опытом работы.

Удобная оплата. Оплатить услугу эвакуации можно наличными либо банковской картой.

Любые расстояния. Возможно транспортировать автомобиль из Видного или других городов Подмосковья в любую точку России.

Доступные цены. Эвакуируем транспортные средства недорого, предоставляем скидки отдельным категориям граждан: постоянным клиентам, обладателям социальных льгот, пенсионерам и лицам, оформляющим предзаказ.

Официальное сотрудничество. Заключаем договор с указанием условий выполнения работ. Предоставляем документы для обращения в страховую компанию.