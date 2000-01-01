Эвакуатор М5

Видное

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Эвакуатор в Видное — недорого

Вызвать эвакуатор
или звоните

8 (925) 888-75-28

Через 25 минут у Вас!

Фиксируем цену 
по телефону

Любая
сложность

Возим
до 20 тонн

Цены на услуги эвакуатора в Видное

Действуют скидки для льготных категорий и постоянных клиентов

Легковой автомобиль
- 1500 руб.

Внедорожник
- 2500 руб.

Мотоциклы
- 1500 руб.

Микроавтобус
- 3500 руб.

Газель
- 3500 руб.

Спецтехника
- 2500 руб.

Грузовой эвакуатор
договорная

Дополнительные услуги

  • Запуск заглохшего авто 500 руб.
  • Замена аккумулятора 500 руб.
  • Подвоз топлива 500 руб.
  • Замена колеса на запасное 500 руб.
  • Разблокировка дверей авто 500 руб.
  • Разблокировка колёс 500 руб.
  • Разблокировка руля 500 руб.
  • Разблокировка коробки передач 500 руб.
  • Трезвый водитель 2000 руб.

Указана минимальная стоимость услуг, точную стоимость зафиксируем по телефону,
звоните 8 (925) 888-75-28

Новая техника 2021 года выпуска

Чистый и удобный салон, всегда исправна

Ломанная платформа
Универсальный эвакуатор возит
до 5 тонн

Гидравлическая платформа
Для автомобилей с низким
клиренсом и поломками 
в результате ДТП

Эвакуатор с манипулятором
Аккуратная транспортировка
любых ТС до 5 тонн

Частичная погрузка
Для больших и негабаритных ТС, например Газели.

Грузовой эвакуатор
Возим до 20 тонн, вытащим
из кювета, 3 грузовых эвакуатора
в наличии.

Эвакуация из леса
Достанем
из любого болота

Скидка 10%

Пенсионерам

Льготным категориям

На предзаказ

Постоянным клиентам

Вызвать эвакуатор

или звоните

8 (925) 888-75-28

Время подачи в Видное

г. Видное

25 минут

МКАД Каширское шоссе

25 минут

д. Сапроново

20 минут

Совхоз им. Ленина

20 минут

д. Петровское

20 минут

Можно оплатить картой?

Да, оплатить картой можно, но предупредите заранее о таком желании, чтобы водитель взял с собой оборудование для приёма банковских карт.

Выдаёте ли документы и чек для страховой?
Возите ли на дальние расстояния?
Кто ко мне приедет?

На дороге часто случаются непредвиденные ситуации. В любой из них можно вызвать эвакуатор в Видное, чтобы быстро и дёшево транспортировать неисправный автомобиль.

Почему именно мы

  • Круглосуточная эвакуация. Работаем 24/7, в любое время дня и ночи, без праздников и выходных.
  • Транспортировка любых автомобилей. Возим ТС массой до 20 тонн. Эвакуируем легковые и грузовые авто, мотоциклы, микроавтобусы, «Газели» и спецтехнику.
  • Оперативность. Не более 20-25 минут проходит с момента вызова эвакуатора до Видного, деревень Сапроново и Петровское, до Совхоза им. Ленина и участка МКАД-Каширское шоссе.
  • Высокое качество услуг. Используем для эвакуации современную, новую технику: с манипулятором, частичной погрузкой, гидравлической или ломаной платформой. У нас работают квалифицированные водители с большим опытом работы.
  • Удобная оплата. Оплатить услугу эвакуации можно наличными либо банковской картой.
  • Любые расстояния. Возможно транспортировать автомобиль из Видного или других городов Подмосковья в любую точку России.
  • Доступные цены. Эвакуируем транспортные средства недорого, предоставляем скидки отдельным категориям граждан: постоянным клиентам, обладателям социальных льгот, пенсионерам и лицам, оформляющим предзаказ.
  • Официальное сотрудничество. Заключаем договор с указанием условий выполнения работ. Предоставляем документы для обращения в страховую компанию.
  • Сопутствующие услуги: замена и разблокировка колёс, доставка топлива, замена севшего аккумулятора, запуск машины и другая помощь водителям.
Заказать эвакуатор в город Видное Московской области можно по указанному на сайте телефону. Также вы можете оставить заявку на выезд на этой странице. Доверьте решение своих проблем нам!

Мы рядом с вами

Московская область,
г. Видное

8 (925) 888-75-28

Работаем круглосуточно
без выходных

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